В Великобритании созывают заседание Совета нацбезопасности из-за отравления Скрипаля

Заседание британского совбеза состоится под председательством премьера Терезы Мэй.

В Великобритании сегодня, 12 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором будут обсуждать дело об отравлении бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Читайте такжеЖителям Солсбери посоветовали постирать одежду из-за отравления экс-шпиона РФ СкрипаляКак сообщает «Радіо Свобода», заседание состоится под председательством премьер-министра Терезы Мэй. В нем примут участие чиновники, владеющие информацией о ходе расследования на его восьмой день.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. 9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России. Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро исчез, Скрипаля в течение определенного ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что именно это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

10 марта министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 доказательств в деле об отравлении Скрипаля и его дочери. Она также сообщила, что жертвы находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.