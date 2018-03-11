Сирийская армия достигла значительных успехов в наступлении на подконтрольную повстанцам Восточную Гуту

По информации правозащитников, правительственным войскам удалось разделить Восточную Гуту на три части и блокировать два стратегически важных города.

Сирийские правительственные войска достигли значительных успехов в наступлении на подконтрольную повстанцам Восточную Гуту.

Как сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) со ссылкой на очевидцев в субботу, 10 марта, армия президента Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт - Мисраб, передает Deutsche Welle.

По информации SOHR, сирийская армия взяла под контроль дороги, соединяющие Думу с Харастой (на востоке) и Мисрабой (на юге). Таким образом войскам Асада удалось разделить Восточную Гуту на три части: Дума и его окружение на севере, Хараста на западе и остальные населенные пункты на востоке.

Читайте такжеВ ООН заявили об обстреле гумконвоя для окруженной войсками Асада и ВС РФ Восточной Гуты

Сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту - один из оставшихся подконтрольных повстанцам регионов - в середине февраля. Эта операция стала самой тяжелой с момента начала гражданской войны в стране в марте 2011 года, отмечает агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, с 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" сообщают о более чем тысяче погибших.