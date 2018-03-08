Шпиона Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом - британская пресса (видео)

Основная версия следствия, по данным журналистов - кремлевский след.

Шпиона из России Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Об этом пишет британская пресса, ссылаясь на источники, причастные к расследованию дела. Сейчас правоохранители выясняют возможное происхождение яда, говорится в сюжете ТСН.

Основная версия следствия, по данным журналистов - кремлевский след. Бывший полковник российской разведки с дочерью остаются в критическом состоянии.

Как сообщал УНИАН, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы. В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана ситуация.

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Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона имеет все признаки российской причастности. Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля. В свою очередь, в Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью". Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.