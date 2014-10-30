КНДР вводит 21-дневный карантин для иностранцев из-за Эболы - BBC

Ранее Пхеньян заявлял, что запретит въезд туристам из-за опасений распространения лихорадки, передает BBC Украина.

Пока КНДР не сообщала ни об одном случае заболевания Эболой на своей территории, и, как полагают, приезжающих туда из Западной Африки крайне мало.

Читайте такжеРоссия и КНДР хотят ввести безвизовый режим

По словам корреспондентов, такие шаги объясняются стремлением КНДР отправить своим гражданам сигнал, что внешний мир представляет опасность и его следует остерегаться.