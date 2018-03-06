США запретили двусторонние контакты с Польшей в Белом доме из-за закона о "бандеровской идеологии" - СМИ
США ввели ограничительные меры против польской власти из-за Закона об институте национальной памяти.
Об этом сообщает польское издание Onet, со ссылкой на соответствующие документы, которые это подтверждают.
Согласно этим документам, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными чиновниками, пока в закон не будут внесены изменения.
В США считают, что закон неприемлем, поскольку он ограничивает свободу выражения взглядов. До урегулирования спора в отношении закона США вводят запрет правительства на польские двусторонние контакты на высоком уровне в Белом доме.
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Также в Конгрессе США растут антипольские настроения, тогда как Конгресс должен дать согласие на финансирование военных проектов в Польше. Поэтому Конгресс может заблокировать финансирование военного сотрудничества.
Как известно, в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.
Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет " приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание «польские лагеря смерти», а также тех, кто будет отрицать «преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 годов.