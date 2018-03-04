В Великобритании подростка, планировавшего теракт на концерте Бибера, отправили на 11 лет за решетку

Обвиняемый также написал письмо, в котором называл себя солдатом ИГИЛ. Полиция нашла письмо в рюкзаке в его спальне во время обыска.

17-летний подросток Ллойд Гантон, планировавший теракт на концерте певца Джастина Бибера в июне 2017 года, приговорен к 11 годам тюрьмы.

Об этом 2 марта сообщила BBC. По данным обвинения, теракт планировался в том же ключе, что и нападение на Вестминстерском мосту Лондона в марте, когда водитель фургона умышленно направил его на пешеходов.

Обвиняемый также написал письмо, в котором называл себя солдатом ИГИЛ. Полиция нашла письмо в рюкзаке в его спальне во время обыска.

Пароль подростка в Instagram – Truck Attack ("атака грузовика"). Он изучал возможность нападения и в других местах, в частности, в театре, библиотеке и торговом центре, утверждают в подразделении по противодействию терроризму королевской прокуратуры.

Молодой человек в суде отрицал, что имел намерение нанести кому-то вред.

27 ноября 2017 года его признали виновным. BBC отмечает, что у Гантона диагностировали аутизм.