"Мы полностью готовы": Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

В Пентагоне подчеркнули, что военные США "давно следят за Россией".

Министерство обороны США ознакомилось с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии у России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны и заяивло, что полностью готово. Об этом в ходе пресс-конференции заявила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении России: это стратегический ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета неограниченной дальности, подводный беспилотник, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой ракетный комплекс с планированным крылатым блоком и боевая лазверная установка.

"Нас не удивило заявление Путина и народ США должен знать, что мы абсолютно готовы", - ответила пресс-секретарь Минобороны США на вопрос относительно заявлений Путина о наличии у России оружия, которому Америка, якобы, неспособна противостоять, передает Голос Америки.

При этом пресс-секретарь Минобороны США отвергла заявления Путина о том, что система ПРО США и НАТО приближающаяся к границам России, направлена против этой страны, но отметила, что США уверены в способности защитить себя при любых условиях.

"В России прекрасно знают, что ПРО направлено не на них. Нам необходимо гарантировать наличие действенного фактора ядерного сдерживания и мы уверены, что мы готовы защитить эту нацию при любых обстоятельствах", - отметила Уайт.

Она также подчеркнула, что военные США "давно следят за Россией".

"Эти вооружения разрабатывают уже очень давно. Наша политика в области ядерных вооружений все это учитывает", - сказала Уайт.