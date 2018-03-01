Путинское хвастовство оружием просто пиар - в США отреагировали на сенсационные заявления Кремля

Сегодняшнее заявление Путина о его новейшем ядерном вооружении, нацеленном на США, должно убедить Трампа, что пора прекратить притворяться, будто Путин может быть его другом.

Вразумить президента США Трампа, что Путин не может быть его другом должны сегодняшние агрессивные заявления президента России Владимира Путина о наличии у Москвы новейших ядерных вооружений и демонстрация видео направленной в сторону США крылатой ракеты, которую якобы невозможно перехватить.

Читайте такжеПутин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателемТак сегодняшнее обращение Владимира Путина к Федеральному собранию прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол, передает Голос Америки.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин в своем обращении рассказал о новейшем вооружении России: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планировочным крылатым блоком и боевой лазверной установке.

Заявления Путина разлетелись буквально во всех СМИ США. "Россия разработала новые вооружения, способные нести ядерный заряд, включительно с межконтинентальной баллистической ракетой, которую неспособны остановить защитные системы, заявляет Путин", - пишет NBC.

"Путин говорит, что США игнорировали ядерную силу России", - пишут в Washington Post.

"Путин говорит, что Россия создала ядерное оружие, которое невозможно остановить: Теперь мир к нам прислушается", - пишет издание The Hill.

К анализу обоснованности громких заявлений из России в США еще не дошло. Американские СМИ просто подхватили слова Путина. Между тем общий тон новостных сообщений и первых реакций - настороженный.

"Сегодняшнее заявление Путина о его новейшим ядерном вооружении, нацеленном на нас, должно наконец пробудить Трампа. Пора прекратить притворяться, что Путин может быть его другом. Также пришло время возобновить переговоры о контроле за распространением вооружений с Москвой. Новая сделка СТАРТ требует правок. Немедленно", - написал в "Твиттере" Макфол.

При этом дипломат также призвал не воспринимать заявления Путина, как подлинную правду. "Когда речь идет о Путине и ядерном оружии (и все остальное тоже) - не доверяй, а только проверяй", - написал экс-посол.

Заявление очень осторожно прокомментировал бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер. "Заявления Путина о новых системах доставки ядерного оружия не нужно отбрасывать. Но суть в том, что взаимогарантованное уничтожение до сих пор гарантирует стратегическую стабильность", - написал в "Твиттере" Карпентер.

В то же время журналист Fox News сообщил со ссылкой на правительство США, что Вашингтон считает, что оружие разрекламированное Путиным до сих пор нерабочее. "Официальные лица говорят, что российская крылатая ракета на ядерном ходу не готова к использованию. Она до сих пор находится на стадии разработки и недавно разбилась во время испытаний в Арктике - вопреки тому, что Путин сегодня заявил", - пишет журналист Лукас Томлинсон.

"Некоторые из этих систем до сих пор находятся на ранних фазах разработки и не известно, станут ли они на вооружение России. Мы знали о многх из них. Несомненно Путин использует возможность будущих выборов и застойную экономику, чтобы похвастаться российскими вооружениями", - пишет Кингстон Риф, репортер издания Arms Control Today.

"Путин хочет нового оружия, но не хочет новую Россию", - пишет о заявлении Путина Леонид Бершидский, известный политический обозреватель в издании Bloomberg View. "Речь была очень агрессивной. Чтобы переизбраться такого не надо было", - пишет обозреватель.

Бершидский отмечает, что обновление вооружений не отменяют того факта, что Россия находится в состоянии глубокого застоя, а новейшие вооружения призваны защищать авторитарный режим, который ни у кого не вызывает восторга.

"Модернизация оружия это нормально, если остальное также модернизируется и оставляет в прошлом признаки мафиозного государства. Это сложная задача и Путин знает, что ее необходимо выполнить это задание не вызывает у него особого восторга - так что Россию ждет еще шесть лет игры мускулами и стагнации", - пишет Бершидский.

Избирательным жестом назвал громкие заявления Путина Шон Гиллори, эксперт по России и политический обозреватель. Гиллори также заметил в новостях из России бахвальство Кремля "мужским достоинством". "И только взгляните на меня. Я баллотируюсь в президенты!", - насмехается над Путиным обозреватель, - "Голос за Путина это голос за большой мужской половой орган", - пишет Гиллори на Facebook.