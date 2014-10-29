Российский вице-премьер сказал, когда Франция передаст первый "Мистраль"

"Рособоронэкспорт получил приглашение 14 ноября прибыть в Сэн-Лазер, где уже находятся 360 русских военных моряков экипажа и 60 специалистов-инструкторов для подготовки новых экипажей, для передачи первого корабля "Владивосток" и для спуска на воду второго корабля", - сказал Рогозин.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Рогозина, с точки зрения технического исполнения контракта все идет по плану.

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"Мы исходим из этого, что касается политических решений, мы исходим из того, что Франция должна сама защищать свою собственную репутацию, надежного партнера, в том числе в вопросах военного сотрудничества", - отметил вице-премьер.