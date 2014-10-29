Главы космических агентств займутся расследованием причин взрыва Cygnus

Об этом заявил начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов, сообщают РИА Новости.

"Я никак пока не хотел бы комментировать причину неудачного запуска американского грузового корабля Cygnus. Мы придерживаемся позиции, что всегда надо получить выводы аварийной комиссии, которая, кстати, уже работает на месте запуска, и увидеть хотя бы первые технические выводы. У нас запланирована 4 ноября встреча глав космических агентств. И, думаю, там мы сможем поговорить и получить выводы аварийной комиссии о том, что послужило причиной неудачного запуска Cygnus", — сказал Краснов.

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Накануне при запуске ракеты-носителя Antares с космическим грузовиком Cygnus произошла авария: Antares взорвалась через 6 секунд после старта с космодрома Валлопс (США). Пострадавших не было, причины аварии выясняются.

Космический грузовик должен был доставить более 2 тонн груза к МКС, и в связи с ЧП в НАСА заверили, что запасов продовольствия и воды на МКС хватит по меньшей мере до марта.

Официальным расследованием занимается спецкомиссия.