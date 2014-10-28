В МИД РФ говорят, что не запугивали американских дипломатов

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с утверждениями Госдепа США о "притеснении" американских дипломатов, работающих в России, который цитирует ТАСС.

"Сверстанный явно с подачи Государственного департамента информационный "вброс" телеканала ABC о якобы оказываемом на сотрудников посольства США в Москве "психологическом воздействии" и их систематическом "запугивании", голословен и оторван от действительности", - сказано в документе.

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия признает выборы боевиков ДНР и ЛНРКак отмечают в МИД РФ, озвученные жалобы "не дотягивают до уровня дешевых шпионских детективов" и сводятся к "банальным фантазиям по поводу неких взломов электронной почты, проколотых покрышек, таинственных "вторжений" в квартиры".

При этом в министерстве выражают возмущение "безапелляционным и противоречащим фактам утверждением госдеповского пресс-секретаря, что "в отличие от поведения русских" американская сторона к дипломатам из России относится "с предельным уважением".