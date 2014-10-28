Россия и КНДР хотят ввести безвизовый режим
15:52, 28 октября 2014Мир
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В повестку дня отношений между РФ и КНДР внесен вопрос о безвизовом режиме.
REUTERS
Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка, сообщает ТАСС.
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"В повестку развития наших отношений поставлен вопрос по переходу в перспективе к безвизовому режиму междуРоссией и КНДР, - отметил Галушка. - Такая постановка вопроса признана сторонами целесообразной, мы будем над этим работать, это произойдет не одномоментно".
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