Россия и КНДР хотят ввести безвизовый режим

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка, сообщает ТАСС.

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"В повестку развития наших отношений поставлен вопрос по переходу в перспективе к безвизовому режиму междуРоссией и КНДР, - отметил Галушка. - Такая постановка вопроса признана сторонами целесообразной, мы будем над этим работать, это произойдет не одномоментно".