Россия и КНДР хотят ввести безвизовый режим

15:52, 28 октября 2014
Мир
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 В повестку дня отношений между РФ и КНДР внесен вопрос о безвизовом режиме.

REUTERS

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка, сообщает ТАСС.

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"В повестку развития наших отношений поставлен вопрос по переходу в перспективе к безвизовому режиму междуРоссией и КНДР, - отметил Галушка. - Такая постановка вопроса признана сторонами целесообразной, мы будем над этим работать, это произойдет не одномоментно".

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