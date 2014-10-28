ЕС снял санкции против Милошевича через восемь лет после смерти - источник

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в ЕС, санкции против них сняли, потому что они больше не представляют угрозы Евросоюза.

В рамках ограничительных мероприятий, введенных в 2000 году, были заморожены банковские счета Милошевича, его жены и сына, а также экс-президента Сербии Милана Милутиновича и бывшего министра обороны Югославии Драголюба Ойданича и других его соратников.

Пока непонятно, в каких странах ЕС имели счета и активы лица, входящие в список санкций в деле Милошевича.

Читайте такжеВ Гааге выступил с последним словом Радован КараджичСлободану Милошевичу были выдвинуты обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности за его роль в войнах в Боснии, Хорватии и Косово в 90-е годы.

Его также обвиняли в причастности к геноциду во время Боснийской войны 1992-95 годов, во время которой погибли около ста тысяч человек.

Милошевич умер в тюрьме в Гааге 11 марта 2006 года.