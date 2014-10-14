Лидер КНДР впервые за 40 дней появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 40 дней появился на публике. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство ЦТАК.

Северокорейский лидер проинспектировал стройку района для ученых под названием «Спутник» и «дал необходимые указания». Как отмечается, жилой квартал состоит из 24 многоэтажных домов, школы, больницы, детского сада и других построек социально-культурного назначения. Ким Чен Ын отметил, что район выглядит «очень привлекательно, он представляет собой фантастическую картину».

Кроме того, он «посетил только что построенный Институт природных источников энергии Государственной академии наук». Изучив помещение, лидер КНДР отметил работу строителей, которые, по его словам, сделали все качественно, как и требовала партия.

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«Наши ученые, которые посвящают всю свою жизнь строительству богатой и могущественной страны, находятся под опекой Трудовой партии. Мы должны заботиться об ученых», - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, лидер КНДР не появлялся на публике с 3 сентября, что в свою очередь, породило немало слухов о его состоянии здоровья. В конце сентября сообщалось, что северокорейский лидер проходит курс реабилитации в клинике для высокопоставленных партийных деятелей в связи с травмой ноги. Однако существует мнение, что он умер или был смещен в результате государственного переворота. Также выдвигалась версия, что вместо Ким Чен Ына правит страной его младшая сестра.