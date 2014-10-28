ЕС решил отказать России в проведении традиционного саммита этой зимой

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По словам источников в структурах ЕС, смягчения ограничительных мер против России ожидать не стоит. Санкции, скорее всего, будут действовать в полном объеме до середины марта 2015 года. Председательствующая в ЕС Италия пыталась поднять вопрос об ускорении процесса пересмотра ограничений, однако ее предложение было заблокировано.

В структурах ЕС уверены: действующие в отношении России санкции и на сей раз смягчены не будут. Как пояснил один из собеседников издания, "в Брюсселе не уверены в том, что прекращение огня на Украине продлится после выборов".

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По словам главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, Россия должна выполнить ряд требований для пересмотра санкций против нее. Первое условие: вывод из буферной зоны вдоль линии разграничения сторон на востоке Украины тяжелого вооружения и вооруженных формирований. Второе: обеспечение надежного контроля за российско-украинской границей, что включает запрет на въезд добровольцев, ввоз оружия, военной техники и других грузов негуманитарного характера. Наконец, третье: Москва должна не допустить нового кризиса по итогам "региональных выборов, в одностороннем порядке организуемых на подконтрольных боевикам территориях".

Однако с середины марта 2015 года, по информации издания, Евросоюз может смягчить санкции против РФ, поскольку консенсуса относительно продолжения существующих ограничений среди стран ЕС не будет.

Напомним, начиная с 17 марта ЕС принял девять пакетов санкций против РФ. Персональные ограничения коснулись 119 физических и 23 юридических лиц, кроме того, были введены меры в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов.