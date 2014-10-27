Неизвестные угрожают распространить вирус лихорадки Эбола в Чехии

Неизвестные шантажисты угрожают Чехии распространением в общественных местах вируса Эбола, сообщил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции заместитель президента республиканской полиции Зденек Лаубе, передает РИА Новости.

"Неизвестные шантажисты угрожают Чехии распространением в общественных местах вируса Эбола", — сказал Лаубе.

Никакие подробности о грозящей жителям республики опасности, о том, каким образом получена данная информацией и кто за ней может стоять, полиция пока не сообщает. Но, по словам, Лаубе, сообщение об угрозе следует воспринимать "очень серьезно".

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По данным TV Nova, полученным от ее источников в полиции, шантажисты требуют от чешских властей один миллион евро в трех выплатах посредством криптовалюты биткоин.

Чешский премьер Богуслав Соботка назвал шантажистов "гиенами, использующими актуальную ситуацию в мире с данной болезнью".

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До сих пор в Чехии не было зарегистрировано вирусоносителей Эболы. Пять пациентов в течение последнего месяца были госпитализированы с подозрением на заболевание этой смертельно опасной лихорадкой, но проведенные анализы каждый раз свидетельствовали об иных болезнях. С прошлой недели во всех международных аэропортах Чехии введен контроль за медицинским состоянием пассажиров.

Помимо одной из пражских больниц, специализирующейся на сложных инфекционных заболеваниях, потенциальных пациентов с вирусом Эболы может принять также центр медико-биологической охраны минобороны в Тихонине.