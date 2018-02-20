"Идиот с безумными идеями": глава МИД Венгрии оскорбил своего коллегу из Люксембурга

Таким способом Петер Сиярто отреагировал на заявление Ассельборна, который призвал ЕС противостоять венгерским планам ввести запрет на деятельность неправительственных организаций, помогающих мигрантам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозвал своего люксембургского коллегу Жана Ассельборна "идиотом с безумными идеями".

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства под названием "Глава МИД Люксембурга ненавидит Венгрию", передает Европейская правда.

Таким образом Петер Сийярто отреагировал на заявление Ассельборна, который призвал ЕС противостоять венгерским планам ввести запрет на деятельность неправительственных организаций, помогающим мигрантам.

"Жан Ассельборн перешел все возможные пределы своим последним заявлением", - заявил Сийярто.

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По его словам, Ассельборн является представителем "экстремистских либералов, которые демонстрируют неприемлемую позицию" относительно приема мигрантов и таким образом рискуют завалить ими всю Европу.

"Жан Ассельборн – идиот, но венгры – нет. Народу Венгрии не нужны безумные идеи главы МИД Люксембурга, чтобы знать, что для него лучше", - заявил глава МИД Венгрии.

"Правительство Орбана (премьер Венгрии Виктор Орбан. - Ред.) защищает безопасность Венгрии, а люксембургский глава МИД хочет уничтожить защитное ограждение на границе с Джорджем Соросом и его товарищами, чтобы завалить Венгрию мигрантами", - отметил министр.

На прошлой неделе в Венгрии представили законопроект, который даст право министру внутренних дел запрещать неправительственные организации (НПО), поддерживающие миграцию. Жан Ассельборн в интервью немецким СМИ заявил, что ЕС должен подняться против этого законопроекта и запустить против Венгрии статью 7 Договора о ЕС, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете Евросоюза.