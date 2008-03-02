В России сегодня проходят выборы Президента

В Российской Федерации сегодня проходят выборы Президента страны.

Как передает радио «Свобода», первыми открылись избирательные участки на Чукотке и в Камчатском крае. Голосование продлится 12 часов - до 8 вечера по местному времени. Последними проголосуют жители Калининградской области.

В списках избирателей - более 100 миллионов человек.

На пост Президента претендуют четыре кандидата. Это выдвинутый партией "Единая Россия" Дмитрий МЕДВЕДЕВ, лидер Компартии Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и руководитель Демократической партии Андрей БОГДАНОВ.

За ходом выборов следят около 300 иностранных наблюдателей из более чем 30 стран. Они представляют 17 международных и иностранных организаций. Среди них - миссии наблюдателей от ПАСЕ, Исполкома и Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС, Ассоциация организаторов выборов стран Европы, передает ИТАР-ТАСС.

Для освещения выборов аккредитовано беспрецедентное число российских и зарубежных журналистов - более 2 тысяч из 47 стран.

Одновременно с президентскими выборами в 11 субъектах РФ проходят выборы депутатов региональных законодательных органов.