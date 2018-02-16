Дуда попросил КС проверить статьи "антибандеровского закона", где упомянуты "украинские националисты"

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об институте национальной памяти, которым установлен запрет на пропаганду в стране идеологии "украинских националистов".

Президент Польши Анджей Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Об этом говорится в тексте иска, опубликованном на сайте Конституционного суда Польши, передает "Европейская правда".

"Этому закону вменяют несоответствие Конституции" - говорится в описании дела.

В частности, среди таких, что не соответствуют Конституции, названные статьи 55а, 42.1, 31.3,54.1.

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Кроме того, закону вменяется несоответствие Конституции в части статьи 1.1 в части, касающейся слов "украинских националистов", и статьи 2а в части, касающейся слов "украинские националисты", а также слов "Восточной Малопольши" статьям 2 и 42. 1 Конституции в связи со статьей 31. 3 Конституции".

Ранее сообщалось, что 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Соединенные Штаты, близкий союзник Польши с НАТО, выразили разочарование таким решением.