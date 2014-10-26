В США разработали два новых способа выявления Эболы

Как передает Reuters, новые тесты были разработаны компанией BioFire Defense, расположеннной в Солт-Лейк-Сити.

По последним данным ВОЗ, количество погибших от вируса Эбола достигло 4922, а общее число зараженных составило 10 141 человек, сообщает Росбалт.

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Основное число смертей приходится на три страны Западной Африки — Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Там от лихорадки скончались 4912 больных.

Данные ВОЗ включают информацию о распространении Эболы в Нигерии и Сенегале, единичные случаи в Испании, США, а также одну смерть в Мали, где погибла двухлетняя девочка. Более 40 человек, которые контактировали с ней, в настоящее время содержатся в условиях карантина.