УЕФА может наказать польскую "Легию" за баннер о "польском Львове"

Европейская футбольная федерация может наказать польский клуб "Легия" за то, что ее болельщики во время матча с харьковским "Металлистом" в Киеве на этой неделе вывесили баннер, который указывал, что Львов якобы принадлежит Польше.

Об этом сообщает TVN24, отмечая, что решение по этому делу может быть принято на ближайшем заседании дисциплинарного комитета в середине ноября.

«Легии» угрожает финансовое наказание и проведение одного матча без участия зрителей (в связи с санкциями за предыдущий сезон)", - отмечает польский портал.

Глава польского клуба Богуслав Лесьнодорский назвал "абсурдным" начало расследования по этому делу, которое было инициировано по заявке организации FARE, которая борется с дискриминацией во время футбольных матчей.

Читайте такжеНа матче Лиги чемпионов в Москве вывесили флаг "Новороссии"Портал отметил, что болельщики «Легии» еще три года тому назад официально объясняли УЕФА, что их баннер в цветах польского флага, на котором написан "Львов" и "Свободно", "не нужно воспринимать как политический постулат".

Кроме этого TVN24 отметил, что УЕФА может наказать также украинский "Металлист" за баннеры с добровольческим батальоном "Азов", который якобы использует нацистскую символику.