На пути разбившегося во Внуково самолета было две снегоуборочные машины

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Одна из них проскочила перед самым носом разгоняющегося лайнера, вторую Falcon задел крылом на взлете. Водителя этой машины вчера арестовал суд.

Межгосударственный авиакомитет (МАК) уже отчитался о первых выводах экспертов, закончивших полевой этап своего расследования, а также в присутствии специалистов из Франции изучивших записи бортовых самописцев. По словам руководителя спецкомиссии ведомства Алексея Морозова, на тот момент, когда диспетчеры дали разрешение экипажу Falcon на взлет, взлетно-посадочная полоса (ВПП) была свободна. Но уже через 10 секунд системой контроля и обзора летного поля диспетчерского пункта было зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе ВПП в сторону так называемой крестовины. Сами диспетчеры вчера называли появление машин на ВПП "несанкционированным вторжением", за которое их коллеги не должны нести ответственность, так как фактически уже предпринять ничего не могли.

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"Через 14 секунд после начала движения самолета экипаж увидел предмет, который был идентифицирован как машина, пересекающая дорогу",— пояснил Алексей Морозов, подчеркнув, что экипаж это видел, но это не вызвало у него опасений, и самолет продолжил движение. "Еще примерно через 14 секунд произошло столкновение самолета со снегоочистителем. Экипаж увидел снегоочиститель непосредственно перед столкновением",— заключил председатель комиссии.

Источник, близкий к расследованию, фактически подтвердил слова представителей МАК, пояснив, что, по его данным, диспетчеры знали — на полосе N2 работают снегоуборочные машины, выполняя сушку полос и рулежных дорожек. Операторы двух машин обнаружили недалеко от ВПП, пересекающейся с полосой, на которой находился Falcon, несколько неработающих сигнальных фонарей. Зная, что в конце этой ВПП находились электрики, водители, работавшие в паре, решили отвезти им поломанную осветительную технику. Возвращаясь обратно, они и пересекли ВПП N1, на которой начал разгон Falcon.

Таким образом, МАК уже установил обстоятельства катастрофы, а ее непосредственных виновников предстоит определить СКР и суду.