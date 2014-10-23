Снегоуборщик во Внуково не запросил разрешения пересечь взлетную полосу - МАК

При этом, как утверждают в МАК, запроса о пересечении взлетной полосы, на которой находился разбившийся во Внуково самолет, от снегоуборщика диспетчеру не поступало.

Об этом пишет Русская Служба BBC.

"При выдаче диспетчером разрешения на взлет воздушного судна полоса была свободна. Экипаж подтвердил разрешение на взлет. Через примерно 10 секунд после подтверждения экипажем разрешения на взлет под системой контроля и обзора летного поля диспетчерского пункта "вышка" зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе взлетно-посадочной полосы 19 в южном направлении в сторону крестовины", — рассказал председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК Алексей Морозов.

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По словам представителя МАК, экипаж разбившегося самолета увидел снегоуборщика непосредственно перед столкновением.

Президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери погиб во время авиакатастрофы во Внукове в ночь на вторник. Вместе с де Маржери погибли еще три члена экипажа, все они были французами.