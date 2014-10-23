В крови виновника авиакатастрофы во "Внуково" содержание алкоголя в три раза превышало норму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Что касается арестованного Владимира Мартыненко, медицинский осмотр показал наличие 0,6 промилле алкоголя в его крови. Кстати, хотел бы отметить, что все данные медицинских исследований еще будут подвергнуты судебно-медицинской экспертизе, которую следователи в ближайшее время назначат в рамках уголовного дела», - сказал Маркин. (Согласно с российским законодательством, максимально допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,16 миллиграмма этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, что примерно соответствует старому значению 0,3 промилле - УНИАН).

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«Все они подозреваются в том, что не обеспечили соблюдения требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии. Задержанные уже допрошены в качестве подозреваемых. Отмечу, что во время первичного осмотра признаков алкогольного опьянения у них не выявлено, впрочем, у задержанных взяты анализы для окончательного определения их состояния во время работы», - сказал Маркин.

По его словам, сейчас следователи продолжают анализировать изъятую в ходе первоначальных следственных действий документацию, регламентирующую работу аэропорта и должностные обязанности конкретных сотрудников. Также тщательно изучаются все данные объективного контроля. Продолжаются допросы свидетелей, ведется работа с вещественными доказательствами, в том числе и с автомобилем, которым управлял Владимир Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 23.57 в аэропорту «Внуково-3» во время взлета четырехместный самолет «Фалькон-300», следовавший рейсом Москва - Париж, зацепил спецавтомобиль, загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. В результате аварии трое членов экипажа и пассажир - президент французской компании Total Кристоф де Маржери - погибли.