Европейский Совет назначил новую Европейскую комиссию до 31 октября 2019 года

04:49, 24 октября 2014
Мир
1

Европейский Совет назначил новую Европейскую комиссию за период с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2019 года.

REUTERS

Соответствующее решение обнародовано в четверг в Брюсселе по итогам заседания саммита ЕС.

В решении отмечается, что Европейский парламент дал свое согласие на состав новой комисии в эту среду.

Читайте такжеНовый состав Еврокомиссии Юнкер возглавил

Согласно  решению в качестве президента комиссии назначен Жан-Клод Юнкер (Люксембург). Далее в решении указываются имена остальных 27 членов ЕК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter