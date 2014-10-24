Европейский Совет назначил новую Европейскую комиссию до 31 октября 2019 года
04:49, 24 октября 2014Мир
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Европейский Совет назначил новую Европейскую комиссию за период с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2019 года.
REUTERS
Соответствующее решение обнародовано в четверг в Брюсселе по итогам заседания саммита ЕС.
В решении отмечается, что Европейский парламент дал свое согласие на состав новой комисии в эту среду.
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Согласно решению в качестве президента комиссии назначен Жан-Клод Юнкер (Люксембург). Далее в решении указываются имена остальных 27 членов ЕК.
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