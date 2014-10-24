Европейский Совет назначил новую Европейскую комиссию до 31 октября 2019 года

Соответствующее решение обнародовано в четверг в Брюсселе по итогам заседания саммита ЕС.

В решении отмечается, что Европейский парламент дал свое согласие на состав новой комисии в эту среду.

Читайте такжеНовый состав Еврокомиссии Юнкер возглавил

Согласно решению в качестве президента комиссии назначен Жан-Клод Юнкер (Люксембург). Далее в решении указываются имена остальных 27 членов ЕК.