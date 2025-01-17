В частности, речь идет о создании беспилотного ракетного катера с ИИ.

Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве, которое включает в том числе противодействие системным угрозам и вызовам морской безопасности. По словам военно-морского эксперта, обозревателя Defense Express, капитана I ранга в отставке Владимира Заблоцкого, соглашение предусматривает, например, сотрудничество в создании новейшего безэкипажного катера.

Как отметил Заблоцкий в телемарафоне, партнерство в сфере морской безопасности предусматривает обеспечение безопасности гражданского судоходства, укрепление безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, сотрудничество в сфере технологий, продвижение современных разработок, совместные разработки военной техники, обучение персонала и тому подобное.

"Великобритания готовит нам несколько предложений по улучшению потенциала ВМС ВСУ. Это передача беспилотных систем, системы для дистанционного разминирования морских акваторий. Это специальные дроны, специальные программы, подготовка аквалангистов...", - сказал Заблоцкий.

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Он добавил, что также речь идет о строительстве новейшего безэкипажного катера, который в отличие от всего существующего сейчас, будет нести противокорабельные ракеты.

"Это ракеты класса корабль-корабль, то есть он сможет уничтожать надводные цели, или повреждать их, или действовать в составе группировки, которая будет иметь другие средства поражения... Это будет сделано с использованием новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта. А это уже - огромный шаг вперед по сравнению с тем, что в мире существует. Аналогов этому нет", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Великобритания является одним из основателей создания корабельной коалиции.

"Она уже передала нам два тральщика, которые находятся в Великобритании с экипажами, которые проходят подготовку и фактически могут быть задействованы в Черном море сразу после того, как в Босфоре будет открыт проход для кораблей (проход закрыт из-за войны - УНИАН)", - сказал специалист.

По его словам, не исключено, что в будущем будет создана флотилия, но это - перспектива после завершения войны.

Специалист подчеркнул, что Украина в свою очередь может поделиться опытом использования соответствующих платформ. В частности, ВМС имеют успешные кейсы уничтожения беспилотными системами надводных, наземных и воздушных целей. Как подчеркнул эксперт, практики, которую имеет ВМС ВСУ, не имеет больше ни один в мире флот.

Соглашение о партнерстве между Украиной и Британией

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Владимир Зеленский назвал это выходом на новый уровень отношений между странами.

Соглашение охватывает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере. Отмечается, что стороны будут прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства, а также устанавливают партнерство в сфере морской безопасности, в частности с целью укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

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