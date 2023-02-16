"Ядерная дубина" Кремля может оказаться сильно трухлявой.

Российский арсенал ядерного оружия может оказаться непригодным к использованию из-за ненадлежащего технического обслуживания ядерных боезарядов и ракет-носителей. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы зрителей в YouTube.

Жданов пояснил, что плутониевые заряды для ядерного оружия нужно периодически обновлять, поскольку у плутония достаточно короткий период полураспада.

"Урановые заряды могут дольше находиться на хранении. Но сегодня никто не может уверенно сказать, насколько они технически исправны и пригодны", – заявил Жданов.

Он отметил, что в случае с обычными боеприпасами для проверки их пригодности делается контрольный отстрел небольшой партии. Однако с ядерным оружием этот метод неприменим.

Отдельный вопрос – насколько Россия соблюдает нормативные условия хранения ядерных устройств.

"Учитывая, как в России могут стырить деньги, то условия хранения могут быть крайне негативными", – поясняет эксперт.

Российские ядерные угрозы

Владимир Путин периодически напоминает миру о наличии у России ядерного оружия. При этом российские чиновники рангом ниже, например Дмитрий Медведев, высказываются более прямо – без намеков угрожают ядерным оружием.

На днях появилась информация от норвежской разведки, что Россия впервые со времен холодной войны вывела в море надводные корабли с ядерным оружием на борту.

Тем не менее, в Белом доме уверены, что Россия не станет применять ядерное оружие. Вероятно, Кремль получил четкие заверения США, что такой шаг не останется без адекватного ответа.

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