Латвия передала для нужд Вооруженных сил Украины медицинские легкобронированные автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Сегодня благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы. Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная», - отметил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, эта современная техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс сообщил, что в целом Латвия передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей, а также заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.
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