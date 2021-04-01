Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало Воздушным силам Украины отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.
Как сообщает пресс-служба концерна, самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.
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МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.
"Несмотря на то, что наше предприятие попало в зону экономической турбулентности из-за отсутствия государственного оборонного заказа и вынужденных остановок, связанных с пандемией COVID-19, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками и партнерами остается неизменным приоритетом для коллектива", - цитирует директора завода Дмитрия Матрунчика пресс-служба концерна.
Справка. ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил ВСУ. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.
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