"Драконы" можно использовать для противодействия "Гвоздикам", выяснили журналисты.

Идет война в Украине, и новый украинский беспилотник "Дракон" можно попробовать использовать в новом формате - как инструмент для контрбатарейной борьбы.

Привычный формат использования "Драконов" - быстрое уничтожение пехоты противника, до определенного момента тоже мог выглядеть экспериментом с ненадежными результатами, говорится в материале Defense Express.

"Можно... попробовать применить эти огнеметные БПЛА как инструмент контрбатарейной борьбы... сам по себе факт горения зажигательной смеси на броне самоходной артустановки (2С1 "Гвоздика", - Ред.) может сделать экипаж вообще небоеспособным, даже без формального повреждения самой машины", - поделились журналисты.

Видео дня

В статье отмечается, что такой вывод можно сделать из эксперимента, описанного профильным ресурсом btvt-2019. Суть эксперимента заключалась в том, что "Гвоздику" залили напалмом и выяснили, какие будут последствия.

"...если фильтровентиляционные устройства были включены, то, например, при условии горения огневой смеси в течение 3 минут 20 секунд температура воздуха на рабочих местах в боевом отделении увеличивалась с 14 до 24 градусов, на рабочем месте механика-водителя - с 16 до 38 градусов", - говорится в материале.

Кроме того, в боевом отделении появлялся дым, который провоцировал слезотечение и кашель. Журналисты добавили, что членам экипажа нужно при таких условиях включать фильтровентиляционные устройства.

"...если фильтровентиляционные устройства включались непосредственно во время горения смеси, то выходили из строя буквально за 1 минуту работы в таких условиях"

Интересные новости Украины о дроне "Дракон" - что уже сообщалось

В начале сентября в Вооруженных силах Украины впервые показали, как беспилотник "Дракон" рассыпает над позициями российских захватчиков зажигательные "подарки". Дрон "засевает" территорию, на которой есть враги, смесью гранул оксида железа и алюминия, которые горят.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе - военный эксперт Роман Свитан, сказал, что такие беспилотники врагам очень сложно сбивать. Аналитик добавил, что дрон помогает нашим военным проводить зачистку территории от оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: