Небольшая боевая машина находилась на вооружении шведской армии до 2014 года.

Министерство обороны Украины допустило к поставкам шведский бронетранспортер Pansarbandvagn 302 (PbV 302). Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Боевую машину на гусеничном шасси разработала компания Hägglund & Söner. Она находилась на вооружении шведской армии до 2014-го. Известно, что бронетранспортер применяли в конфликтах в Боснии и Косово.

Вес PbV 302 составляет более 13 т. Бронетранспортер оснащен широкими гусеницами, которые позволяют создавать меньшее давление на почву, чем создает трактор.

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Благодаря этому бронемашина может двигаться по мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам. Бронетранспортер также может преодолеть водную преграду.

Главное вооружение PbV 302 - 20-мм автоматическая пушка Hispano-Suiza. В качестве второстепенного вооружения выступает 7,62-мм пулемет.

Шведский бронетранспортер имеет внутренний противоосколочный подбой и внешние керамические элементы, которые усиливают бронирование. Сообщается, что лобовая броня PbV 302 может выдерживать прямое попадание 20-мм снаряда.

Машину оснастили дизельным двигателем, который имеет мощность 270 л. с. Благодаря ему бронетранспортер может разгоняться до более 60 км/ч. Всего построили около 650 таких машин.

Шведская техника для нужд ВСУ

В июне стало известно, что Нидерланды вместе со Швецией и Данией решили производить для украинских нужд шведские боевые машины пехоты Stridsfordon 90 (CV90).

Эти машины получили очень хорошие отзывы от наших военных. По их словам, CV90 могут эффективно работать ночью, а еще их не видно в тепловизор.

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