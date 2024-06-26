Колесные беспилотные платформы используют обе стороны, но громкой славы эта техника до сих пор не снискала.

Российские оккупанты хвастаются, что уже некоторое время используют на фронте наземные колесные дроны "Скорпион-М". Они могут выполнять транспортные задачи и роль дронов-камикадзе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам оккупантов, наземный дрон выгодно отличается от своих собратьев значительно большей грузоподъемностью. Это позволяет устанавливать на него более мощную батарею и снаряжать его большим количеством полезной нагрузки.

Россияне утверждают, что "Скорпион-М" движется со скоростью около 12 км/ч и способен перевозить до 40 килограммов полезной нагрузки при собственной массе 20 килограмм. Заряда батареи хватает на 4 часа.

Оккупанты преимущественно используют этот дрон для доставки грузов на передовые позиции и для миссий-камикадзе. Также россияне используют аппарат для разведки, а также для траления противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Кристофер Александер, главный аналитик Pioneer Development Group и ветеран армии США с опытом работы в Командовании стратегических операций, объяснил Fox News, что использование наземных дронов сейчас сталкивается с большим комплексом проблем и ниша для их применения на фронте крайне ограничена.

По его словам, россияне обратили внимание на наземные дроны из-за сложностей с применением летательных аппаратов, которые постоянно глушат. Наземные дроны в меньшей степени уязвимы для систем РЭБ, но и свобода действия при их применении очень ограничена.

"Я просто не вижу, чтобы кто-то при текущем состоянии технологий или развертывания этих вещей на уровне роты/батальона имел бы какое-то значительное влияние, кроме локальной тактической ситуации", - объясняет аналитик.

Александер отметил, что стоимость одного такого дрона очень высока, а поле боя на земле обычно настолько загромождено, что там очень мало места для его маневра. Поэтому аналитик не видит большого будущего за такими дронами в долгосрочной перспективе.

Российское оружие на войне в Украине

Как писал УНИАН, РФ значительно увеличила производство "Ланцетов". Это достаточно опасное оружие. Но на самом деле он не настолько эффективен, как мог бы быть, говорят аналитики. Только 12% атак "Ланцетов" являются результативными, а возможно и значительно меньше.

Также мы рассказывали, что россияне похвастались "РЭБ-рюкзаком" для пехоты. Оккупанты опасаются облучения от такой установки, но на самом деле, до лучевой болезни они вряд ли доживут.

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