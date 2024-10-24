Он отметил, что на Красной площади стоят танки Abrams.

В условиях войны почти вся техника, которую использует Украина на фронте, в конце концов попадает в руки врага. Поэтому такие опасения не могут выступать причиной запрета экспорта оружия, заявил СЕО компании Skyeton, которая производит беспилотные авиационные системы, Роман Княженко в эфире Radio NV,

"Не надо летать в иллюзиях, почти вся техника, которая сейчас работает на наши войска, тем или иным образом попадает в руки врага: в разбитом виде или сбитом, кусками или половина самолета, еще что-то. Так же как к нам попадают их образцы техники. Ну что говорить, когда на Красной площади стоят Абрамсы", - заявил Княженко.

Он подчеркнул, что невозможно пользоваться техникой на войне и быть уверенным, что она никак не попадет к врагу, ведь во время войны "образцы теряются и будут теряться".

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Он также добавил, что не нужно открывать экспорт на весь мир, а только на конкретные страны НАТО, которые являются союзниками Украины, и в которых можно быть уверенными.

Снятие запрета на экспорт оружия

Украина приближается к снятию запрета на экспорт военных беспилотников. Правительство и представители отрасли считают, что это необходимо для увеличения производства и противостояния российским возможностям на фронте. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина изучает возможность экспорта вооружений, но главное - не допустить попадания этого оружия в руки россиян. Поэтому скорее всего, экспорт ограничат странами, которые ранее помогали Украине оружием в рамках формата "Рамштайн".

В то же время, в начале октября заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин резко раскритиковал разговоры о том, что Украина может снять запрет на экспорт оружия, в частности военных беспилотников.

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