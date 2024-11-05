По словам разработчика БпЛА, россияне постоянно меняют тактику применения своих дронов.

Разработчик БпЛА, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик прокомментировал информацию о том, что США профинансировали создание в Украине 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые с начала 2024 года сбили более 200 российских беспилотников. По его словам, такой результат является неплохим.

"Попробуйте сбить дрон, который летит, а у тебя нет системы захвата и сопровождения цели. И не потому, что условно говоря недозакупили или еще что-то, а, потому что мир не готовился к такому нашествию дронов. Поэтому эти системы еще в процессе или разработки, или адаптации, или масштабирования. И то не все они хорошо работают. В мире, я говорю не о нас. Понимаете, когда сидит мобильная огневая группа, у нее есть пулемет или другое средство, которым можно сбивать дроны, он в прицел целится на дрон. А если темень, то это прожектора, как во Вторую мировую. То есть сбить дрон, условно говоря, таким кинетическим оружием, которое обезвреживает не по системе искусственного интеллекта захвата цели, чего нет еще или есть в ограниченных количествах, это достаточно сложно", - объяснил Боровик в интервью "Украинскому радио".

Эксперт добавил, что каждый дрон имеет 50-60 кг взрывчатки и может лететь до 200 км или даже на большее расстояние. По словам разработчика БпЛА, сейчас эти огневые группы могут быть не такими эффективными, потому что "потолок" поднялся до 3 тысяч метров.

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"Плюс сейчас они еще другую тактику применяют - сначала идут вверху, потом быстро вниз и дальше идут вниз. Позавчера возле нас как раз пролетал такой "красивый" шахед. То есть, если условно говоря на 200-500 метрах идет дрон, то тогда его можно сбивать. Но не всегда ты можешь попасть в эту тактику. Поэтому, во-первых, тот, кто комментирует, тот должен поработать с этим. Если комментирует тот, кто работал, то пусть скажет, сколько он сбил дронов. Есть многоуровневая система противодействия дронам и ракетам, она не полностью у нас обеспечена средствами. Поэтому эти мобильные огневые группы - это фактически "last miles" (последняя миля - ред.)", - подчеркнул Боровик.

Также эксперт отметил, что в таком случае следует учитывать объект, на которого осуществляется атака:

"Если это, например серьезный инфраструктурный объект, то там и ракеты дорогие стоят и тому подобное. А если это трансформаторная подстанция, какой-то энергетический или гражданский объект, то там "последняя миля" удара дронов - это идет защита кинетическая мобильными огневыми группами. Поэтому нормальный объем обезвреживания".

Кроме того, разработчик БпЛА отметил, что тактика применения "шахедов" россиянами постоянно меняется, в то же время украинские военные также за этим следят.

"Смотрим, как срабатывают наши средства обезвреживания, как они адаптировались к полетам, как меняются маршруты пролетов, сроки, разные времена суток, в том числе высоты. То есть все экспериментируют. И ясно, что все эти тактики постоянно будут адаптироваться к системам противодействия. Это война, это типичная история", - подытожил эксперт.

Использование РФ "шахедов" для атак по Украине - последние новости

Ранее издание Forbes написало, что российские "шахеды" могут погрузить украинцев в мрачную зиму. В частности своими атаками Россия пытается отключить электроснабжение в Украине и заставить население мерзнуть зимой.

Также эксперт объяснил, как изменились "шахеды" с начала полномасштабного вторжения. По его словам, российские оккупанты работают над программированием каждого отдельного "шахеда", поэтому Воздушным силам Украины сбивать такие дроны значительно сложнее.

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