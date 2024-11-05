Некоторые украинские подразделения БПЛА воюют как технологические стартапы, - WSJ

Эти подразделения не выполняют роли традиционной воинской части, но играют важную роль в защите страны.

Некоторые украинские подразделения беспилотников работают больше как технологические стартапы, чем как традиционные военные части, играя важную роль в защите страны. Как сообщает The Wall Street Journal, современные операторы дронов становятся самыми эффективными солдатами, часто действуя совсем иначе, чем принято в армии.

Например, батальон беспилотников "Clear Eyes" начал свою деятельность с группы гражданских энтузиастов, которые использовали коммерческие дроны для наблюдения за российскими войсками. Сейчас батальон имеет инженерные мастерские, учебные курсы для операторов и даже зону для отдыха. В полевых условиях они занимаются модернизацией старых боеприпасов, создавая новые виды оружия для беспилотников.

Руководитель батальона, 37-летний маркетолог Георгий Волков, подходит к управлению подразделением как к управлению стартапом, делая акцент на инновациях и эффективной логистике. Он подчеркивает: "Один хороший пилот ничего не меняет. Мы - команда гражданских, которые хотят уничтожать врага с помощью изобретательности и технологий".

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Большинство бойцов таких подразделений ранее не служили в армии и не соблюдают традиционные военные формальности. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина активно использует беспилотники, нанося удары по российским складам боеприпасов и объектам энергетической инфраструктуры. В частности, морские беспилотники заставили Черноморский флот России изменить свою дислокацию, а "дроны-драконы" вносят дополнительный страх в ряды российских солдат.

The Wall Street Journal также привел пример Александра Дахно, 29-летнего бывшего руководителя коворкинга, который сейчас является пилотом беспилотника и за полтора года уничтожил около 300 российских солдат. В октябре президент Зеленский объявил, что Украина может производить до 4 миллионов дронов в год, фактически создав новую оборонную промышленность в условиях постоянных российских атак.

Украинские дроны - новости

В июне журналисты The Times сообщили, что Украина разрабатывает "рой дронов", который мог бы атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Тогда отмечалось, что подобные БПЛА смогут взаимодействовать друг с другом и "сражаться как одна команда".

Накануне в Украине провели демонстрационные испытания украинских разработок оружия. В частности, семь компаний представили наработки технологии "роя дронов".

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак, на фронте появляется все больше fpv-дронов на оптоволокне. Они действительно устойчивы к РЭБ, однако вряд ли станут чем-то революционным из-за нюансов в их применении - их можно использовать только на очень небольшое расстояние.

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