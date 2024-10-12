Дроны-драконы помогают ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесных массивов.

Украинские военные вносят все новые изменения в беспилотники, чтобы улучшить их эффективность, и "дроны-драконы" стали еще одним ярким примером такой импровизации и адаптации.

Как пишет New York Times, солдаты прикрепляют к дронам канистры, которые извергают термит - расплавленный металл, смесь алюминия и оксида железа, горящий при температуре 4400 градусов по Фаренгейту (ок. 2400 градусов Цельсия). При возгорании он создает самоподдерживающуюся реакцию, из-за которой его практически невозможно потушить.

Как рассказал изданию Вячеслав, командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша", это помогает ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесных массивов - пламя воспламеняет растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, и сжигает ее, подвергая их и их снаряжение прямому нападению.

Видео дня

Вячеслав говорит, что с тех пор, как его подразделение прибыло в район Покровска в апреле, оно уничтожило уже более 3000 российских солдат.

"Дроны-драконы - это еще один революционный шаг в войне беспилотников, которая преобразила поле боя", - пишет NYT.

В свою очередь россиянам также не потребовалось много времени, чтобы начать производить собственные "дроны-драконы". В российских тг-каналах публиковали видео, на котором российские войска используют дроны, чтобы поливать огнем украинских солдат.

Как пишет NYT, "дроны-драконы" представляют собой лишь малую часть быстро растущего флота беспилотников. Они участвуют в срочной гонке вооружений для внедрения инноваций и массового производства дронов, которые летают быстрее и дальше, становясь при этом все более смертоносными.

В то время как обе стороны планируют выпускать все больше беспилотников, опытные пилоты становятся еще более ценными и их гораздо сложнее заменить.

"Пилоты — как специалисты — они на вес золота — и их крайне важно защищать", — говорит Вячеслав. "После обнаружения противник не жалеет ресурсов, чтобы уничтожить позицию".

Дроны-драконы на фронте

В сентябре Третья штурмовая бригада показывала, как ее бойцы используют эти новые смертоносные дроны против российских войск в Харьковской области. Позже стало известно, что российские войска тоже начали применять в зоне боевых действий в Украине дроны-"драконы".

В начале октября ВСУ подтвердили, что впервые сожгли российский танк дроном-"драконом".

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