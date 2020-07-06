В Украине провели заключительные испытания жидкостного ракетного двигателя (видео)

Двигатель РД861К входит в состав третьей степени РН "Циклон-4", а также может использоваться на второй ступени перспективной РН "Циклон-4М", разработка которой сейчас продолжается.

На стенде №1 госпредприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (Южмаш) успешно завершен второй этап заключительных доводочных испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, разработанного госпредприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовленного ГП «ПО ЮМЗ», сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины ().

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«Испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунды) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации, соответствие основных характеристик РД861К заданным Техническим заданием», - сказано в сообщении.

Как отметили в ГКАУ, испытания завершили наземную отработку двигателя РД861К и окончательно подтвердили его готовность к летным испытаниям в составе ступени ракеты-носителя.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

Госпредприятие «Конструкторское бюро «Южное» занимается разработкой ракетных комплексов и ракетно-космических систем, производством воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования. КБ "Южное" входит в ТОП-100 крупнейших госпредприятий Украины.

РД861К – двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. РД861К входит в состав третьей степени РН «Циклон-4» и предназначен для создания тяги и маневрирования. Достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной РН «Циклон-4М», разработка которой сейчас продолжается.

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