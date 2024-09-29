Подполковник также раскритиковал подход к подготовке военных.

Частным предприятиям в Украине могут разрешить устанавливать системы ПВО.

Об этом сообщил в эфире "Апостроф TV" Павел Кишкарь, подполковник, старший офицер командования сухопутных войск ВСУ. "Есть разработанный при моем соучастии законопроект по частному ПВО. На запрос в частности крупных компаний. Которые готовы за свои деньги устанавливать средства. Безусловно интегрируются эти средства в общую систему ПВО. Но это бы уменьшило нагрузку на бюджет военный. Этого почему-то не воспринимают", - сказал Кишкарь.

Он также отметил, что сейчас государство не дает возможности прохождения военной подготовки в частных кампаниях. По мнению военного, это влияет на качество подготовки.

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"Большинство профессиональной подготовки человек получает в подразделении. Профессиональная подготовка вырастает в своем качестве. Но то, что напрягает - государство затянуло на себя ответственность по подготовке, в том числе и профессиональной. Зачем это делать? А если это разные комплексы? Мы можем отдать это частным структурам. А командир или какая-то комиссия пусть оценивает. Нет в этом никаких проблем. Вам надо качество, или вам надо, чтобы обязательно через Минобороны прошло?", - добавил Кишкарь.

Он также прокомментировал уровень подготовки украинских военных в странах НАТО. По словам военнослужащего, там украинцы могут пройти общую военную подготовку, которая является "достаточно качественной".

"А слаживание и ведение конкретной техники, конкретных инструментов воздействия на врага - это уже вопрос к командирам и к профессиональной подготовке здесь в Украине. Я не верю, что общая подготовка, в том числе и инструментами стран НАТО, она будет достаточной. И команды - это офицеры, которые прошли определенный боевой путь. Они назначаются командирами бригад - они правильно понимают и перемешивают людей, которые имеют боевой опыт с теми, кто его не имеет", - добавил он.

Российско-украинская война в центре внимания - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая держит оборону в районе Угледара, полковника Ивана Винника уволили с должности.

По данным Forbes, незадолго до операции Сил обороны в Курской области, местный гарнизон россиян имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 98 единиц артиллерии и 71 миномет. Впрочем, из-за плохой разведки и уверенности, что Силы обороны не войдут на территорию РФ, россиянам это не помогло.

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