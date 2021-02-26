Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

Исследовательская лаборатория ВВС США в июле 2021 года испытает беспилотных ведомых, разрабатываемых по проекту Skyborg, на военных учениях Orange Flag.

Как пишет Flightglobal, на учениях военные будут проверять работу «мозга» беспилотных ведомых. При этом не раскрывается, какие именно аппараты будут использованы для испытаний. Разработкой ведомых занимаются три американские компании: Kratos, Boeing и General Atomics.

Американские военные объявили тендер Skyborg весной 2020 года. Он предполагает создание относительно дешевых беспилотных ведомых и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Стоимость новых беспилотников не должна превышать 20 миллионов долларов. Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

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По словам начальницы Исследовательской лаборатории ВВС США бригадного генерала Хезер Прингл, учения Orange Flag позволят проверить автономность беспилотных ведомых в относительно сложных условиях. По итогам этих испытаний военные рассчитывают определить возможные доработки, которые затем будут постепенно внесены в проект Skyborg.

Учения Orange Flag проводятся ежегодно. В них участвует авиация ВВС, ВМС и Морской пехоты США. Целью учений является отработка совместных действий авиации, а также проверка взаимодействия летательных аппаратов разных классов.

Ранее ВВС США заключили с Boeing, General Atomics и Kratos контракты на сборку и проведение летных испытаний прототипов беспилотных ведомых Skyborg. По условиям соглашения, все прототипы должны быть собраны до конца мая 2021 года, а их начальные летные испытания должны стартовать не позже июля.

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Автор: УНИАН