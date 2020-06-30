США показали боевую систему искусственного интеллекта Skyborg

Конструкция самой платформы имеет центральное крепление главного крыла и V-образный хвост.

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США разрабатывает военную систему искусственного интеллекта Skyborg. В воздухе эта система будет формировать своеобразный «компьютерный мозг» с пилотированными самолетами и полностью автономными боевыми беспилотниками.

Об этом сообщает Defense Express.

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Опубликованное лабораторией видео наглядно показывает приоритетные функции системы – открытые, устойчивые и автономные. Конструкция самой платформы имеет центральное крепление главного крыла и V-образный хвост. Форма поможет уменьшить ее обнаружение радиолокационными средствами противника. Реактивный двигатель – небольшой по размерам, с управляемым выхлопным соплом.

В верхней носовой части фюзеляжа - отсек для модульного оборудования. Там размещены сенсоры, возможно, инфракрасная система поиска и слежения. Также эта концептуальная беспилотная платформа имеет два внутренних отсека во фюзеляже, между элементами посадочного механизма. В них могут быть размещены управляемые ракеты или другие образцы вооружения.

Как сообщал УНИАН, военно-морской флот США будет добавлять к американскому эсминцу класса Zumwalt новую сверхзвуковую ракету Conventional Prompt Global Strike, если такое поручение поступит из Конгресса.

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