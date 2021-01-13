Испытания прошли успешно.

В США впервые провели испытания самолета-заправщика KC-135 Stratotanker «горячей» дозаправкой на земле.

Читайте такжеУкраинские экипажи боевых катеров Island прибыли в США (фото)Об этом пишет N+1 со ссылкой на Flightglobal.

Проверки состоялись в сентябре прошлого года на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре и были признаны успешными.

Военные объявили, что на заправку самолета ушло гораздо меньше времени. Во время испытаний первый двигатель KC-135 продолжал работать, обеспечивая самолет энергией, а также сжатым воздухом для запуска остальных двигателей.

Самолеты KC-135 на вооружении ВВС США с 1957 года.

Результаты испытаний

Это была первая в истории самолета «горячая» дозаправка.

Испытания прошли полностью успешно, и военные решили распространить этот подход.

8 января 2021 года на авиабазе «Милденхолл» в Великобритании была проведена вторая «горячая» заправка KC-135.

Что такое «горячая» дозаправка

«Горячей» называется дозаправка на аэродроме, при которой один из двигателей летательного аппарата продолжает работать. Благодаря этому самолет проводит на земле меньше времени между полетами.

Такой подход практикуется применительно к истребителям, но в транспортной и заправочной и авиации не распространен.

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Автор: УНИАН