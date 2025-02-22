Польская государственная оборонная компания Polish Armaments Group (PGZ) создала четырехствольный пулемет калибра 12,7-мм WLKM, который имеет заявленную эффективную дальность стрельбы до 2200 метров.
В Defense Express считают, что учитывая конфигурацию и характеристики этого образца вооружения даже странно, что на него до сих пор не нашлись покупатели, потому что из такого пулемета в теории можно буквально расстреливать вражеские БПЛА.
Портал Army Recognition сообщил, что польская PGZ сейчас демонстрирует свой WLKM в рамках экспозиции выставки IDEX 2025, которая сейчас проходит в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Отмечается, что изначально польский аналог "Минигана" создавался как элемент вооружения для бронемашин, наземных стационарных огневых точек, патрульных катеров или многоцелевых вертолетов. Пулемет имеет довольно компактные габариты и массу всего в 50 килограммов.
"Однако теперь поляки позиционируют свой WLKM в первую очередь как антидроновое средство, то есть буквально как пулемет с эффективной дальностью стрельбы до 2200 метров, из которого можно расстреливать вражеские беспилотники. Что в свою очередь можно считать адекватным ответом на вызов с доминированием дронов над полем боя", - пишут эксперты.
Пулемет WLKM имеет темп стрельбы в 3600 выстрелов в минуту, для вращения стволов используется электропитание и он создан под патрон 12,7 мм x 99 НАТО (.50 BMG). В Defense Express добавили:
"С одной стороны, сам по себе показатель эффективной дальности стрельбы в 2200 метров выглядит привлекательно, так как например для ЗУ-23-2 аналогичный показатель составляет до 2500 метров. Однако при этом не хватает другого показателя - высоты поражения цели, понимание которого давало бы в свою очередь понимание того, как конкретно можно было бы использовать польский WLKM для защиты от дронов в современных условиях поля боя".
Аналитики напомнили, что всегда имеет значение не только огневая мощь конкретного огневого средства, но также - система ситуационной осведомленности и передачи данных, к которой подключен конкретный расчет конкретного огневого средства.
Война в Украине - средства для сбивания дронов
В Великобритании официально представили зенитно-ракетный комплекс Gravehawk, созданный специально для Украины. Он был разработан с нуля всего за 18 месяцев для противодействия беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам. Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, которая отвечает за поставки британского вооружения и техники Украине.