Варшава стремится иметь возможность заполнять склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше.

Польша хочет увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм, надеясь обеспечить достаточные поставки, если Россия будет атаковать НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Так, некоторые официальные лица в НАТО говорят, что Кремль может быть готов военным образом напасть на страны Альянса через пять-восемь лет, когда он восстановит свои силы после войны в Украине. При этом Москва регулярно отвергает предположения Запада о возможности нападения на НАТО.

"Наше стремление заключается в том, чтобы иметь возможность заполнять польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет", - отметил Мацей Идзик, член правления государственной компании Polish Armaments Group (PGZ). Видео дня

Отмечается, что спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 мм резко вырос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В частности, запасы союзников для собственной обороны сократились, поскольку они передали снаряды Киеву.

"Как и многие ее союзники, Польша отправила в Украину часть собственного запаса 155-х. Ей не хватает мощностей для производства патронов с нуля, а вместо этого собирает их из закупленных компонентов", - пишет издание.

Идзик сказал, что PGZ еще необходимо 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, при этом компания планирует производить около 100 000 деталей в год.

"Амбиции Польши, но также и PGZ в этом контексте, заключаются в том, чтобы склады были заполнены и чтобы было достаточно боеприпасов для отпора врагу", - сказал Идзик.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО - последние новости

Эстония готовится к нападению РФ и наращивает военное производство. Об этом заявил министр обороны этой страны Ханно Певкур.

По его словам, Россия является угрозой не только для Эстонии, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать.

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