До конца года в состав ВМС войдут еще три катера типа Island.

В составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до конца текущего года будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, которые переданы нашему государству в рамках двустороннего сотрудничества с США.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам «Старобельск» и «Славянск» в течение 2021 года присоединятся еще три катера проекта Island.

«Восстанавливая боевую действенность отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое было бы совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями», - подчеркнул Таран.

В настоящее время, как отметил глава украинского оборонного ведомства, на катерах, которые будут названы «Сумы» и «Фастов», в американском городе Балтимор полностью завершено восстановление технического состояния.

Читайте такжеВ ВМС рассказали, когда в Украину прибудут катера Island из СШАВ настоящее время проводится отладка механизмов и систем, начата работа по установлению вооружения на каждом из них. Эти два катера планируют отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Также соответствующие технические работы проводятся и на пятом патрульном катере Р194. Он, оснащенный оружием, оборудованием и техническими средствами, будет доставлен в Одессу в конце 2021 года.

Патрульные катера типа Island для Украины

Экипажи патрульных катеров класса Island прибыли в Балтимор 11 января.

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, получившие названия «Старобельск» и «Славянск». Эти катера уже успешно выполняют задания в бассейне Черного моря.

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Автор: Константин Гончаров