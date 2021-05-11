Американские военные моряки также провели показательное занятие для украинских коллег на борту катера Береговой охраны США Hamilton.

В Черном море состоялись тренировки типа PASSEX с привлечением сил и средств ВМС Украины, Береговой охраны Соединенных Штатов Америки и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Тренировки проводились с целью усиления уровня безопасности в Черном море и повышения совместимости экипажей кораблей Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп по стандартам и процедурам, принятым государствами-членами и партнерами НАТО.

«Это очень действенный инструмент, который приближает украинский флот к стандартам Североатлантического альянса», - подчеркнул командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В мероприятии были задействованы патрульный катер типа «Айленд» «Старобельск», вертолет Ми-14 ВМС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГПСУ корабль «Григорий Куропятников».

«Тренировки типа PASSEX направлены прежде всего на совместимость кораблей разных стран. В последнее время они продолжаются в составе тактической группы во взаимодействии с ГПСУ и морской авиацией национального флота», - добавил командующий украинских ВМС.

Экипажи кораблей и катеров отработали элементы по тактическому маневрированию, сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, отражению ударов средств воздушного нападения противника и тому подобное.

После окончания тренировки в море американские военные моряки провели показательное занятие для украинских коллег по разным тематикам на борту катера Береговой охраны США Hamilton.

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Автор: Инна Андалицкая