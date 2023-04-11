Власти Болгария подтвердили, что с конца 2022 года проводят переговоры о замене части вооружений на более современные.

Болгария отвергла сообщения СМИ о планах безвозмездно передать Украине истребители МиГ-29. Однако в сообщении Минобороны страны нет однозначного утверждения, что Болгария не готова их передать.

"Министерство обороны не вело никаких переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине. Такое решение привело бы к дефициту (в вооруженных силах), что противоречит Конституции Республики Болгария и закону об обороне и вооруженных силах Республики Болгария", - заявили в ведомстве.

При этом власти Болгария подтвердили, что с конца 2022 года проводят переговоры о замене части вооружений на более современные.

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"В соответствии с решением Народного собрания от конца 2022 года, Министерство обороны последовательно проводит переговоры о возможности реализации так называемых трехсторонних сделок, чтобы заменить часть имеющихся вооружений на совместимые вооружения из стран-союзников", - говорится в сообщении МО.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона, что Болгария якобы выразила готовность передать Украине советские истребители МиГ-29 на безвозмездной основе.

МиГ-29 для Украины - что известно

В марте Словакия и Польша передали Украине первую партию МиГов-29 для украинской армии.

В ВВС особых иллюзий по поводу эффективности советской техники не питают, но верят, что эти поставки могут "открыть дорогу" для передачи Украине современных F-16, которые позволят ВСУ контролировать ситуацию в небе.

В ВВС отметили, что пилоты ВСУ в настоящее время "выжимают максимум" из флота советских самолетов, лучшим вариантом для воздушных боев с оккупантами остается F-16.

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