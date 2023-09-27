Немецкий канцлер думает, что техническая сторона применения этих ракет крайне сложна.

Германия сейчас воздерживается от отправки в Украину высокоточных ракет большой дальности Taurus из-за опасений, что они потребуют работы немецких техников на земле.

Как сообщает The Wall Street Journal, существует еще одно опасение: немцы считают, что снабжение Taurus может приблизить Берлин к прямой конфронтации с Россией.

Taurus - это немецкий вариант ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже отправили в Украину. Немецкие чиновники рассказали изданию, трехпартийное коалиционное правительство Германии одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц заморозил его.

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По мнению Шольца, для переброски военнослужащих в зону боевых действий для обслуживания систем потребуется голосование парламента. Некоторые немецкие официальные лица утверждают, что Taurus может быть передан, если США отправят ATACMS. Издание пишет, даже если передача ракет будет одобрена в ближайшее время, Украине может потребоваться гораздо больше времени для развертывания этого оружия. Советские военные самолеты придется переоборудовать, чтобы они могли нести эту ракету.

Taurus для Украины

Несколько недель назад журнал The Wall Street Journal написал, что возможна передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS может подтолкнуть Германию к предоставлению ВСУ крылатых ракет Taurus.

Сообщалось, что Берлин предпочитает "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений Украине для обороны.

По мнению эксперта Коваленко, именно так и произойдет - если западные партнеры передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, то ВСУ получат и ракеты Taurus.

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