Государственный заказчик получил более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2.

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало государственному заказчику очередную партию боевых машин пехоты после капитального и регламентного ремонта.

Как сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром», в частности, более двух десятков БМП-1 и около десятка БМП-2 были отремонтированы в рамках государственного оборонного заказа 2020 года.

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Работники предприятия восстановили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения и т. п. Кроме того, в процессе ремонта БМП получили современные навигационные системы, оптические приборы и прицелы отечественного производства. Дополнительно на машины были установлены фары инфракрасного излучения и осветительные фары с использованием современных диодных ламп. Частично на определенных образцах отремонтированной техники были использованы гусеничные ленты собственного производства ЖБТЗ.

"Несмотря на все особенности работы предприятия в условиях угрозы коронавируса, завод выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиком и отправляет в Вооруженные Силы Украины очередную партию восстановленных боевых машин пехоты. Машины прошли весь цикл заводских и приемо-сдаточных испытаний", - рассказал директор ЖБТЗ Алексей Жуковец.

Чем занимается Житомирский бронетанковый завод

Напомним, Житомирский бронетанковый завод занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе. Сейчас идет модернизация производственных мощностей предприятия путем внедрения новейших энергосберегающих технологий производства.

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Автор: Александр Кульбачный