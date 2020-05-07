Украинским военным передали партию из шести танков (фото)

Часть бронетехники восстанавливали в условиях действия карантина.

Львовский бронетанковый завод передал для нужд Министерства обороны партию из четырех танков Т-64 и двух Т-72.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

На предприятии отметили, что часть бронетехники восстанавливали в условиях карантина. Директор завода Виктор Андрощук отметил, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, таких как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Читайте такжеГенштаб показала испытания модернизированного танка Т-72 (фото)

"Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи – освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Мы работаем и накапливаем свой потенциал и нам очень важно бесперебойно иметь следующие государственные заказы чтобы, во-первых, сохранить уникальный коллектив профессионалов на рабочих местах, а во-вторых, и в дальнейшем наращивать мощности работы предприятия для увеличения обороноспособности нашего государства", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Тополь-М".