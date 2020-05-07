В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Ольха-М"

Во втором квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний.

В государственном концерне «Укроборонпром» планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса «Ольха-М» с 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Для «Укроборонпрома» ракетная программа - в приоритете, говорится в сообщении.

В частности, на 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы.

«Испытания «Вильхи-М» проходят в рамках принятия новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во втором квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний», - сообщили в «Укроборонпроме».

Кроме того, Минобороны выделены средства для проведения указанных испытаний, а также расчета с ГП «Госккб «Луч» и его соисполнителями за выполненные работы.

После проведения указанных испытаний Минобороны должно в кратчайший срок поставить системы «Ольха-М» на вооружение ВСУ.

«Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство», - отметили в концерне.

Как сообщал УНИАН, последние очередные испытания комплекса «Ольха-М» прошли в Одесской области 25 апреля. Дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим заданием, а дальность полета ракеты составила более 110 км.